Hoshi se confie sur sa nomination aux Victoires de la Musique 2020 !

Après le succès de son album Il suffit d'y croire, Hoshi est de retour avec le titre Amour Censure. Une hymne à l'amour à travers un titre engagé qui se bat "contre les ignorants qui persistent". L'occasion pour cette figure publique de s'associer à la bataille selon laquelle "l'amour ne mérite ni jugement ni censure puisqu'il se doit avant tout d'être sincère". Récemment nommée dans la catégorie Révélation Scène de l'Année, la jeune chanteuse s'est confiée au micro des journalistes de Pure Charts sur cette belle reconnaissance.

"C'est trop cool en vrai, on a fait 150 dates avec mes musiciens, on a été hyper soudé, on est devenu une vraie famille. C'est une récompense pour moi et aussi pour mon équipe qui bosse chaque jour" a confié l'artiste. Même si elle ne croit pas réellement à une victoire face à Aloïse Sauvage ou Suzane, Hoshi se dit ravie de participer : "Suzane, c'est une personne que j'aime énormément. En toute sincérité, si elle l'a, je serai aussi contente que si je l'ai. Et vice versa. Aloïse Sauvage j'ai appris à la connaître aussi dernièrement, elle est super". A noter également que la chanteuse chantera son titre Amour Censure en live lors de la cérémonie. Une prestation très attendue qui s'annonce déjà marquante...