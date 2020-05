Hoshi se confie sur la malformation qui lui a fait perdre 40% d'audition !

Il y a quelques mois, Hoshi dévoilait le titre Amour censure ! Une chanson engagée qui marquait les prémices de son album Soleil Levant, dont la sortie était initialement prévue pour le 27 mars. "J'avoue que ça ne va pas trop. On ne va pas pouvoir sortir l'album le 27 mars parce qu'on est tous confinés. Les magasins ferment, même les maisons de disques, les distributeurs. On ne peut pas sortir un album en télétravail. Malheureusement, on ne peut pas le sortir. Cette décision ne m'appartient pas, c'est la vie" confiait alors la jeune artiste. Repoussé à cause de la crise sanitaire, l'opus sortira finalement le 5 juin prochain.

Parmi les titres attendus par les fans, Fais-moi signe figure parmi les plus intimes pour Hoshi. En effet, cette dernière y raconte son combat contre une malformation qui lui cause des otites à répétition et lui a déjà fait perdre 40% de son audition. Très incertaine sur l'évolution de sa carrière, l'interprète de Ta marinière en a profité pour se confier lors d'une interview à Télé 7 jours : "J'ai été opérée six fois, mais rien n'y fait. C'est une bataille au quotidien et rien ne dit que je pourrai faire ce métier toute ma vie". Des propos très émouvants qu'elle a tenu à partager au même titre que les mésaventures homophobes qui lui étaient arrivés dans sa jeunesse. Très proche de sa communauté, Hoshi fera donc son grand retour dans les mois à venir. En attendant, vous pouvez toujours regarder les vidéos de son passage dans Le Lab de Virgin Radio ci-dessous.