Hoshi revient sur les propos sexistes et intolérables de Fabien Lecoeuvre (VIDEO)

Ses propos intolérables ont enflammé la toile : la semaine dernière, au micro d'une radio indépendante, Fabien Lecouvre a ouvertement critiqué le physique d'Hoshi. la vidéo, devenue virale, a littéralement provoqué un raz-de marée sur les réseaux sociaux - à juste titre. « Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes ? Bon, quand vous regardez Hoshi par exemple qui a un talent incroyable, indiscutable... Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Mais elle est effrayante », avait-il affirmé. Internautes et artistes se sont alors associés pour dénoncer ces propos (inadmissibles, surtout en 2021).

"C'est pas normal d'entendre ça en 2021" - Hoshi

Invitée sur le plateau de C A Vous, Hoshi a avoué que découvrir cette vidéo "le matin au réveil" lui a "fait mal au coeur" : "C'est pas normal d'entendre ça en 2021. Et c'est profondément blessant pour moi, pour ma famille, pour les gens qui m'écoutent. C'est dur (...) Je n'en ai pas pleuré mais ça m'a vraiment fait très mal au coeur. Parce que je pense que ça fait du mal aussi. Il y a des gens de 15 ans qui ont envie de se lancer dans la musique et qui vont voir ça. Au-delà de ses propos à lui, c'est quelque chose qui se passe tout le temps dans cette société et dans ce milieu. Et c'est grave de laisser dire des choses comme ça. Ça peut décourager certains jeunes qui n'ont pas confiance en eux".

"Même en tant qu'artiste, si j'étais dans une émission et que quelqu'un tenait des propos comme ça, je serais intervenue. L'animateur ne l'a pas fait et c'est grave", poursuit-elle. L'animateur de l'émission en question, Frédéric Julien, a -quant à lui- défendu la "liberté d'expression" de ses invités dans un communiqué (depuis supprimé). "Donc vous rigolez face à quelqu'un qui dit que je suis "effrayante et que je devrais donner mes chansons à des filles sublimes" ? Votre silence fait aussi mal que ses propos. Il n'y a aucune histoire de liberté d'expression là, il faut arrêter avec ça aussi", avait alors répondu Hoshi via Twitter.

Fabien Lecoeuvre a, depuis, été écarté d'Europe 1.