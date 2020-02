Hoshi parle de son combat contre l'homophobie

Il y a quelques jours, Hoshi était interviewée par nos confrères de Pure Charts. L'occasion pour elle de promouvoir son nouveau single Amour Censure mais aussi de parler de la cause LGBTQ+ qui lui tient énormément à cœur. Âgée de seulement 23 ans, la chanteuse a pourtant déjà été victime d'une agression homophobe lorsqu'elle était plus jeune. Elle raconte avec émotion : "On rentrait du sport et une fille de mon collège m'a insultée de sale lesbienne. Je ne sais même plus ses mots tellement ils étaient horribles. Elle a dit que je ne méritais pas de vivre. Je ne me laissais pas trop faire alors elle m'a attrapé la tête et l'a mise contre la glace. Et elle m'a frappée, frappée, frappée."

Aujourd'hui, l'interprète de Ta Marinière semble bien décidée à se battre pour la cause. "Ça a été plus fort que moi de m'engager, parce que j'ai subi de l'homophobie. C'est aussi ma manière d'apprendre à revivre après ça et d'éveiller certaines consciences" affirme t-elle sereinement. Un engagement qui commence avec la sortie de son titre Amour censure, une chanson qui dit que tout le monde a le droit de s'aimer et que l'amour ne doit subir aucune restriction. Alors qu'elle subit actuellement une campagne de bashing sur les réseaux après avoir embrassé une fille lors de son live aux Victoires de la Musique, Hoshi n'en démord pas de son soutien envers les jeunes LGBTQ+ : "Vous n'êtes pas seuls. Le conseil que j'ai à leur donner, c'est quand même d'aller porter plainte. C'est important de montrer que c'est illégal l'homophobie" conclut-elle.