Hoshi ne représentera pas la France à l'Eurovision 2019 !

Hoshi est sans doute l'une des nouvelles sensations françaises qu'il ne faut surtout pas manquer. Son premier album Il Suffit D'y Croire mené brillamment par son single Ta Marinière -qui cartonne sur les ondes, est une véritable pépite et s'est vendu à pas moins de 60 000 exemplaires. Le succès est au rendez-vous et il n'était donc pas étonnant que la question de l'Eurovision se glisse dans les conversations. Après tout, elle a tout les ingrédients nécessaires pour devenir une candidate idéale. Elle a la voix, les textes mais aussi la présence scénique. Mais alors, une participation au plus grand concours européen de chant intéresserait-il la jeune chanteuse ? A l'occasion de son passage à PureBreak, Hoshi répond.

"Pas du tout ! Vraiment pas. Alors j'adore Madame Monsieur par exemple, je m'entends très bien avec eux. J'adore Alma, c'est une amie. Mais je ne me verrais pas du tout faire ça

. L'Eurovision, ça me détend de regarder mais je ne suis vraiment pas fan

." explique-t-elle.

Eh bien, c'est loupé pour tous ceux qui pensaient qu'Hoshi possédait le talent adéquat pour nous hisser à la première place du concours. Pour les fans de l'Eurovision, sachez que la finale aura lieu à Tel Aviv le 14 mai prochain. A la même date, Hoshi s'illustrera sur la scène convoitée de l'Olympia. Donc même si la jeune femme aurait été favorable à une participation, c'était loupé d'avance !