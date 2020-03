Hoshi : Menacée de mort, la chanteuse porte plainte !

Il y a quelques semaines, Hoshi interprétait son titre Amour Censure sur la scène de la 35ème édition des Victoires de la Musique. Un hymne à l'amour engagé à la fin duquel elle avait décidé d'embrasser une jeune femme. Si le geste avait emballé son public, d'autres internautes avaient littéralement rejetés cette prise de position. Depuis, l'interprète de Ta Marinière a été victime d'une véritable vague de haine de la part de nombreux détracteurs. Des insultes qui vont parfois très loin et face auxquels cette dernière a décidé de réagir aussi ardemment.

"Comme je suis une imbécile je vais encore me répéter : vous n'avez pas à être d'accord ou non avec l'homosexualité. L'homosexualité n'est ni un choix ni une opinion. L'homophobie est un délit" a récemment précisé Hoshi. Visiblement très touchée par ces harcèlements à répétition, la chanteuse vient d'annoncer qu'elle avait porté plainte pour "harcèlement et menaces de mort". Une histoire qui va donc très loin et qui concerne toutes les personnes l'ayant attaqué sur Facebook, Instagram et Twitter.

Récemment interviewée par Virgin Radio, la jeune fille n'en démord pas quant à son récent engagement pour la cause LGBTQ+. Bien au contraire. Elle espère que son tube Amour Censure pourra aider un maximum de personnes mal dans leur peau ou victime d'homophobie. A tout juste 23 ans, Hoshi semble donc bien décidé à monter au créneau et à faire entendre sa voix.