Souffrante, Hoshi a été contrainte d'annuler un concert. « Je ne vais pas pouvoir jouer ce soir et je suis tellement triste. Vous le savez peut-être puisque j'en parle depuis quelques temps publiquement mais j'ai de gros problèmes d'oreilles. J'ai la maladie de ménière (crises de vertiges récurrentes, acouphènes, j'ai perdu 40 % d'audition, problèmes de pression). Du coup je ne peux ni prendre l'avion ni monter en altitude. Ma bookeuse sait depuis 3 ans qu'il faut vérifier que les festivals dans lesquels je joue et les trajets que l'on prend avec le tour bus ne nous font pas monter en altitude car ça me met en danger. Elle ne l'a pas fait cette fois ci et cette nuit on est monté à plus de 1000m, ce qui m'a déclenché une crise de ménière qui ne passe pas et des douleurs insoutenables », a t-elle ainsi confié sur les réseaux sociaux.

« Je pleure de tristesse et d'énervement parce que c'est une guerre au quotidien que je surmonte en aménageant mon emploi du temps afin de pouvoir monter sur scène et partir à votre rencontre. C'est ce qui compte le plus à mes yeux », poursuit-elle. Hoshi est actuellement en tournée pour défendre son deuxième album (ainsi que la réédition qui l'accompagne. « Je suis sincèrement désolée Les Nuits de Saint-Jacques, je vous envoie plein d'amour et j'envoie plein de force aux copains de Tryo qui sauront vous faire danser ».

Loin de se laisser abattre, l'interprète de Ta Marinière sera sur la scène du festival Jardin Sonore le jeudi 22 juillet.