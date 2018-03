Hoshi : Il Suffit d'y Croire, son premier album sort aujourd'hui !

Si vous ne connaissez pas encre Hoshi, laissez-nous vous dire que vous n'avez pourtant pas fini d'en entendre parler. Cette jeune française au timbre unique sort aujourd'hui son premier album, Il Suffit d'y Croire. "« Il suffit d’y croire » est enfin entre vos mains...il était déjà dans mon coeur et je me livre à vous à travers ces 12 chansons", a t-elle écrit à ses fans sur Facebook. Et il nous faut bien l'avouer, Hoshi s'est totalement livrée dans cet opus.

Avec Ta Marinière (lead single de l'album) Hoshi n'aura pas mis longtemps à s'imposer dans le paysage musical français. C'est brut, insicif et surtout, très honnête. Hoshi s'y livre ses sentiments dans fard et du côté du public, on a été conquis - avec pas moins de 1 302 415 de vues sur Youtube, le clip (intense) a fait ses preuves. Sur cet opus, on retrouve des pépites telles que Femme à la Mer (et , on vous conseille la version acoustique), Manège à Trois ou Après Coups. Les fans de la première heure seront heureux de voir que c'est Comment Je vais Faire qui ouvre le bal - pour rappel, ce morceau figure sur l'EP.

La bonne nouvelle, c'est qu'Hoshi partira en tournée pour défendre Il Suffit d'y Croire. Et le 11 avril prochain, elle sera au Flow pour un concert parisien. Et en attendant, on vous invite à revoir sa session dans le Lab.