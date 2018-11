Hoshi : Il Suffit D'y Croire, la réédition bientôt dans les bacs ! 

Hoshi se met au diapason et comme ses camarades Amir, Eddy de Pretto ou encore Thérapie Taxi, elle mise sur une réédition pour anticiper les fêtes de fin d'années. Le succès de la chanteuse n'est plus à prouver, en témoigne les 50 000 exemplaires vendus dans l'hexagone. Avec des titres puissants tels que Ta Marinière, Femme à la Mer et Comment Je Vais Faire, il n'est pas étonnant qu'elle se soit faufiler dans le coeur du public français.

Véritable révélation et véritable succès, Hoshi décide de gâter ses fans en proposant donc une réédition de son album. En plus des titres originaux, ce dernier contiendra 5 titres supplémentaires issus de son EP dont des acoustiques, et un duo inédit avec Gaetan Roussel sur le titre Je Vous Trouve Un Charme Fou et un livret de 16 pages. Plutôt pas mal, on doit bien admettre.

Si vous chercher -déjà, un cadeau sympa à faire pour Noël, Il Suffit D'y Croire 2.0 pourrait bien faire l'affaire... Sortie prévue le 30 novembre !