Hoshi et Benjamin Biolay dévoilent le clip de Pleurs de fumoir (VIDEO)

Ces derniers mois auront été mouvementés pour Hoshi ! Après la sortie il y a quelques mois de son album Sommeil Levant, la chanteuse avait suscité la polémique suite à la sortie de son titre Amour Censure. Devenue la cible de ceux que l'on appelle les "haters", la jeune chanteuse n'en a pas perdu sa joie de vivre et compte bien prendre sa revanche sur les trolls du net. Alors qu'elle cartonne actuellement avec le morceau Et même après je t'aimerai, la star engagée vient de dévoiler le clip du titre Pleurs de fumoir, un duo avec Benjamin Biolay qui figure dans Etoile Flippante, la réédition de son récent opus.

Après une rencontre avec le chanteur, Hoshi a écrit une chanson et a directement pensé à lui. "C’est une chanson qui est née très rapidement mais à laquelle il manquait un couplet. Et je me suis dit qu’elle devait être complétée par Benjamin Biolay et personne d’autre. Il m’a immédiatement donné son accord. Et j’ai vécu notre collaboration comme un coup de foudre artistique. C’est un morceau très rock avec des guitares. Cette rencontre avec Benjamin m’a totalement reboostée." confiait la jeune femme à L'écho. Une véritable symbiose artistique qui se ressent autant à l'oreille qu'à l'image. On vous laisse en juger par vous-même !