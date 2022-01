Hoshi émue d'interpréter J'te pardonne sur le plateau de Laurent Delahousse (VIDEO)

"Je suis toujours aussi émue de chanter cette chanson en direct. Merci @20h30ledimanche" écrivait Hoshi il y a quelques heures sur son compte Instagram. Publiée par la chanteuse elle-même, cette vidéo sur laquelle on la voit interpréter le titre j'te pardonne sur le plateau de 20h30 Le Dimanche, une émission présentée par Laurent Delahousse chaque semaine sur France 2, est un véritable moment d'émotion. En effet, seule au micro avec pour unique accompagnement un musicien au piano, la chanteuse connue pour son titre La marinière semblait extrêmement émue lors de l'interprétation de ce titre qui s'adresse vraisemblablement à quelqu'un qui nous a blessé. La voix tremblante et la mine triste, Hoshi nous offre une interprétation qui semble l'avoir elle-même perturbé. Un moment magique offert par celle qui devrait bientôt continuer son immense tournée aux quatre coins de l'hexagone.

Il faut dire que ces derniers mois auront été mouvementés pour la chanteuse ! Au cœur d'une polémique suite à la sortie de son titre Amour Censure, elle était devenue la cible de ceux que l'on appelle les "haters". En parallèle, elle avait également dû faire face aux propos intolérables de Fabien Lecœuvre sur son physique. Pour autant, la jeune femme n'en a pas perdu sa joie de vivre et comptait bien prendre sa revanche sur les trolls du net. Mission accomplie avec la récente certification de son opus Sommeil Levant en tant que disque d'or, soit plus de 50 000 exemplaires vendus ainsi que celle de son titre Et même après je t'aimerai avec l'équivalent de 15 millions de streams sur les plateformes de musique à la demande.

