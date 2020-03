Hoshi : Elle repousse la sortie de son album Soleil levant

Des milliers de cas confirmés et plusieurs centaines de morts, le bilan du Coronavirus en France est catastrophique. Et il semblerait que cette pandémie soit loin d'être terminée. Malgré le confinement obligatoire pour des millions de personnes, cela pourrait durer plusieurs semaines. C'est pour cette raison qu'Hoshi a décidé il y a quelques heures de repousser la sortie de Soleil levant, son deuxième album. Annoncée directement depuis le compte Instagram de la jeune artiste, la nouvelle a aussitôt entraîné un torrent de commentaires de la part de ses fans. Si la plupart expriment leur tristesse, une majorité d'entre-eux semblent comprendre les raisons du choix de leur chanteuse favorite.

"J'avoue que ça ne va pas trop. On ne va pas pouvoir sortir l'album le 27 mars parce qu'on est tous confinés. Les magasins ferment, même les maisons de disques, les distributeurs. On ne peut pas sortir un album en télétravail. Malheureusement, on ne peut pas le sortir. Cette décision ne m'appartient pas, c'est la vie." confie tristement la jeune fille dans une courte vidéo. Et même si cette décision semble la perturber, l'interprète de Ta Marinière de nature plutôt optimiste ne se laisse pas abattre : "On va le sortir très prochainement, le plus rapidement possible. La date maximale de sortie c'est le 5 juin, on va essayer de le sortir avant. On se bat pour ça. Le principal c'est que tout le monde aille bien".