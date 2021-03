Hoshi dévoile le clip de Et Même Après Je T'aimerai, son nouveau single

Après le succès de son deuxième opus intitulé Sommeil Levant (publié l'an passé), Hoshi est de retour sur le devant de la scène. Privée de scène et de tournée en raison de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde, la jeune artiste ne s'est pas reposée sur ses lauriers - bien au contraire. Teasé sur ces réseaux sociaux, Et Même Après Je T'aimerai est le nouveau single de l'interprète de SQY. Voyez plutôt :

Et Même Après Je T'aimerai (réalisé par Hoshi et Abel Danan)

"Le clip de mon nouveau single « Et même après je t’aimerai », que j’ai co-réalisé avec @abeldanan , est disponible sur ma chaîne YouTube", a t-elle ainsi annoncé sur Instagram. Ce nouveau morceau sera à retrouver sur la réédition de Sommeil Levant et, si les conditions sanitaires le permettent, l'artiste pourra le jouer en live lors de sa tournée des Zénith (décalée au Printemps 2022). Plus que jamais, il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir applaudir nos artistes favoris sur scène. Mais en attendant, nous pouvons toujours passer leurs morceaux en boucle.

Retrouvez Hoshi lors de la Grande Soirée des Duos de Virgin Radio, le 19 mars 2021 !