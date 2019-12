Hoshi : Découvrez Amour censure, le clip de son nouveau titre engagé (VIDEO)

"Il n'y pas d'amour censure, il n'y a que de l'amour sincère". Voilà les quelques mots qui reviennent tout au long du clip de Amour censure, le dernier morceau d'Hoshi filmé durant les manifestations du 6 octobre dernier contre la PMA. Et même si son second album ne doit paraître qu'en 2020, la chanteuse a décidé de sortir un titre engagé qui se bat "contre les ignorants qui persistent". L'occasion pour cette figure publique de s'associer à la bataille selon laquelle "l'amour ne mérite ni jugement ni censure puisqu'il se doit avant tout sincère". On retrouve donc la jeune femme entourée de ses amis en train de manifester pacifiquement dans les rues de Paris.

En description de sa vidéo publiée sur YouTube ce 2 décembre, Hoshi se confie. "Il y a 6 ans, je me faisais moi aussi agresser devant chez moi, par une personne qui considérait que sa vision de l’amour était plus juste et plus adéquate que la mienne." précise t-elle avant d'ajouter "Je suis prête aujourd’hui à me joindre à leur combat, et dire que moi aussi je veux une famille à nourrir, qu’on s'en fout près de qui je vais m'endormir." Un ton engagé et mâture de la part de la chanteuse à peine âgée de 23 ans.