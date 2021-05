Hoshi dans Le Lab Virgin Radio : "Il y a eu le confinement et 13 titres sont nés !" (VIDEOS)

Il y plus d'un an, notre animateur Paul recevait Hoshi dans le Lab Virgin Radio ! Cette fois-ci, c'est avec la tête plein de projets que la chanteuse française fait son grand retour. Portée par le titre Amour Censure et désormais Et même après je t'aimerai, la réédition de son opus Sommeil Levant devrait lui permettre d'emmener enfin cet album à travers une grande tournée. Une consécration pour celle qui se qualifie elle-même comme une artiste de scène.

Invitée dans le studio Coldplay au siège de Virgin Radio, Hoshi était ravie de retrouver notre animateur pour une interview inédite ainsi que plusieurs titres interprétés en live. Un moment que vous pouvez revivre grâce aux vidéos replay. On vous laisse en profiter !