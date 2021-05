Hoshi confirme la sortie imminente d'Etoile Flippante, la réédition de son album Sommeil Levant !

Ces derniers mois auront été mouvementés pour Hoshi. Après la sortie il y a quelques mois de son album Sommeil Levant, la chanteuse avait suscité la polémique suite à la sortie de son titre Amour Censure. Devenue la cible de ceux que l'on appelle les "haters", la jeune chanteuse n'en a pas perdu sa joie de vivre et compte bien prendre sa revanche sur ces trolls du net. Alors qu'elle cartonne actuellement avec le morceau Et même après je t'aimerai, que vous pouvez retrouver sur les ondes de Virgin Radio, la star engagée vient d'annoncer la sortie le 18 juin prochain de Etoile Flippante, la réédition de son précédent opus. Un projet ambitieux dans lequel on devrait retrouver les succès de son deuxième album ainsi que treize inédits. Rien que ça.

Alors que ces nouvelles chansons auraient pu lui permettre de dévoiler un troisième opus, la chanteuse nous avait notamment confié il y a quelques semaines qu'elle préférait les intégrer dans une réédition qu'elle défendrait bientôt sur scène. Un moyen efficace de ne pas envoyer Sommeil Levant aux oubliettes sous prétexte qu'il est sorti durant le confinement. "J’ai tellement hâte de pouvoir partager avec vous la suite de ce 2ème album ???? En attendant la sortie, vous pouvez déjà la précommander sur ma boutique officielle avec un poster double face" écrit la jeune femme en légende de sa dernière publication Facebook. Des projets plein la tête pour celle qui sera en tournée dès le mois de juin 2021 pour plusieurs dizaines de dates jusqu'à mai 2022.