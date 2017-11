L'homme le plus sexy de 2017 est ...

En 2016, c'est Dwayne "The Rock" Johnson qui repartait avec le titre de "sexiest man alive" aka l'homme le plus sexy (vivant) de l'année décerné par le magazine américain People. Cette année ce n'est pas un acteur qui a été récompensé mais un musicien. Un artiste plutôt méconnu en France mais célèbre aux Etats-Unis. A 41 ans, la star de la country américaine Blake Shelton devient donc l'homme le plus sexy du monde. Le chanteur a pris, comme son prédécesseur, le titre avec beaucoup d'humour " Les gens vont me détester à cause de ça. Wow, on a plus de célébrités avec deux yeux...on est juste rendu à quelqu'un qui est en quelque sorte symétrique (...) Je profite de ce moment. J'ai été moche toute ma vie. Si je peux être sexy pendant un an, je le prends."

Outre son titre d'homme le plus sexy du monde, Blake Shelton peut compter sur un solide palmarès, son album Texoma Share est actuellement premier des charts country aux Etats-Unis. L'artiste originaire de l'Oklaoma est aussi l'un des jurés de la version américaine de The Voice. Une émission où il s'oppose souvent avec humour au chanteur Adam Levine (Maroon 5) et où il a rencontré son actuelle compagne, la chanteuse Gwen Stefani.

Ils ont ensemble enregistré un duo, You Make It Feel Like Christmas, présent sur l'album de Noël de la chanteuse. Cette dernière n'a pas encore réagi au titre de son compagnon qui quant à lui plaisante avec ses fans sur Twitter en leur demandant de "ne pas le détester parce qu'il est beau".