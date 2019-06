Hommage à Chalie Watts, le batteur des Rolling Stones, pour ses 78 ans !

Tous les regards étaient tournés vers Charlie Watts ce week-end afin de lui rendre hommage pour son anniversaire ! Âgé de 78 ans, le batteur des Rolling Stones peut se targuer d'être aimé. La preuve avec les publications très touchantes de ses acolytes Mick Jagger et Ronnie Wood sur leur compte Twitter respectif. En effet, ils ont tous les deux posté des clichés d'eux et de leur ami de longue date où ils lui proclament leur amitié. Un bel hommage qui a tout de suite été suivi par les fans du groupe de musique.

Happy birthday dearest Charlie, love Mick. pic.twitter.com/uuP6qGMBOo — Mick Jagger (@MickJagger) 2 juin 2019

Happy Birthday Charlie ???? ???? ???? pic.twitter.com/JIhUJFVJAT — Ronnie Wood (@ronniewood) 2 juin 2019

Happy birthday to the heartbeat of the Rolling Stones, Charlie Watts ???????????? pic.twitter.com/s8X7YjiaNR — The Rolling Stones (@RollingStones) 2 juin 2019

Intronisé au Moder Drummer Hall of Fame et classé 12ème sur la liste des 100 plus grands batteurs de tous les temps par le magazine Rolling Stone en 2016, Charlie Watts a longtemps été identifié comme l'un des plus grands batteurs de rock. Et l'homme n'a d'ailleurs pas toujours excellé en tant que batteur puisque lorsque le groupe s'est formé en janvier 1963, Watts a utilisé ses compétences d'artiste graphique pour concevoir des pochettes d'albums et même organiser les tournées au cours des premières années.