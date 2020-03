Home Schooling : France 4 bouleverse ses programmes pour l'adapter aux enfants pendant le confinement

Pas facile de rester confiné avec des enfants : lorsqu'ils ne faut pas user de subterfuges pour les occuper, il faut tout faire pour que leur programme scolaire ne pâtisse pas de la situation. Et justement, France 4 vole à la rescousse des parents : à compter du 23 mars prochain, des cours seront dispensés par des professeurs de l'éducation nationale. Ainsi, de 09H00 à 10H00, CP et CE1 pourront suivre 30 minutes de lecture et 30 minutes de maths. Ensuite, de 11H00 à 12H00 sera diffusée La maison Lumni (nouvelle émission éducative) pour les 8-12 ans - a retrouver aussi sur France 2 et France 5.

[THREAD] ⚠ ???? Au vu de l'actualité, #France4 bouleverse ses programmes en donnant la priorité à l'éducation. Ainsi, des cours vont être dispensés par des professeurs de l'@EducationFrance. À partir du 23 mars, retrouvez du lundi au vendredi ???? pic.twitter.com/ZhWB9463uz — France 4 (@France4tv) March 19, 2020

L'après-midi, priorité au collège avec à 14H00, 30 minutes de français et 30 minutes de maths. On termine avec les lycéens à partir de 15H00 : au programme, une heure de français, maths, histoire-Géo, anglais ou philosophie.