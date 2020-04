Hollywood, la nouvelle série de Ryan Murphy bientôt sur Netflix !

Hollywood est probablement l'un des lieux les plus connus au monde ! Pourtant, il semblerait que Ryan Murphy, à l'origine de nombreuses séries telles que Nip/Tuck, Pose, American Horror Story, Glee et d'autres, ait eu envie d'explorer l'endroit mythique pour sa dernière création. En effet, dans une bande-annonce révélée il y a quelques heures, on découvre Hollywood, le nouveau programme disponible sur Netflix le 1er mai prochain. Une véritable plongée au coeur de l'âge d'or américain dans laquelle on suivra le parcours atypique de jeunes comédiens désireux de se faire un nom dans le monde impitoyable du cinéma des années 40.

Du côté de la plateforme de vidéos à la demande, le ton est donné : "Provocant et incisif, Hollywood expose et analyse une dynamique de pouvoirs restée intacte depuis des décennies et montre ce à quoi le paysage du divertissement pourrait ressembler si elle avait été brisée". Des premières images alléchantes et un casting aux petits oignons -on retrouve Darren Criss (Glee et American Crime Story), Jim Parsons (The Normal Heart), Patti LuPone (Pose) ou encore David Corenswet (The Politician)- qui nous donnent forcément très envie de nous installer confortablement devant notre ordinateur et de dévorer cette mini-série. Ça tombe bien, on a tout notre temps !