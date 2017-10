Disons-le immédiatement : Hollysiz nous avait manqué ! En 2013, la belle blonde sortait un premier disque, My Name Is, particulièrement remarqué. Aidée par des titres explosifs comme Come Back To Me ou encore Tricky Game, Cécile Cassel, de son vrai nom, avait fait une entrée fracassante dans le paysage musical français, couronnée par une nomination aux Victoires de la Musique comme révélation et une prestation ovationnée en première partie d'Indochine au Stade de France. Depuis, Hollysiz avait pris un peu de recul pour elle pour encaisser ce premier coup d'essai réussi et travailler sur son second opus. Un second opus qui sortira en janvier 2018.

En attendant, la chanteuse sort aujourd'hui, Fox, le premier extrait de son nouvel album. Un titre particulièrement rythmé qui fait la part belle à une pop surannée et en même temps terriblement moderne, paradoxe qui a toujours été la grande force d'Hollysiz. Une originalité qui ne passera certainement pas inaperçue et devrait entériner le talent de l'auteure-compositrice-interprète dans notre patrimoine musical. Et parce que la chanteuse ne fait pas les choses à moitié, elle s'est également attelée à la réalisation du clip de Fox ! Une vidéo nocturne, belliqueuse puis entraînante, qui fait la part belle au talent de danseuse d'Hollysiz. Retour plus que réussi !