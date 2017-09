High Five Festival : Du 6 au 8 octobre avec Virgin Radio !

C’est l’évènement glisse à ne rater sous aucun prétexte, surtout si vous êtes dans le coin, le High Five Festival débarque à Annecy avec Virgin Radio du 6 au 8 octobre. Depuis 2010, l’industrie du ski & des stations ont les yeux rivés vers Annecy puisque le High Five festival lance en avant-première la saison d’hiver en fanfare. De plus en plus fréquenté chaque année, le High Five Festival, c’est un programme chargé avec, des projections de films de ski & snowboard en avant-première mondiale ou européenne, un village où les marques dévoilent leur nouveau matos, des séances de dédicaces avec les riders, un resto’ éphémère, des animations, une compétition internationale de big air sur une piste de ski éphémère, des soirées… le kiff ! En gros, c’est le Festival de Cannes du ski, et on vous en fait découvrir le teaser !

Virgin Radio vous donne rendez-vous du 6 au 8 octobre à Annecy pour une nouvelle édition du High Five Festival avec Virgin Radio ! Foncez vite réserver vos places !