 Hit Sale de Therapie Taxi ft Roméo Elvis dans Les Coups de Cœur de la rédac’

Si vous étiez passé à côté de ce Hit Sale de Therapie TAXI, la session de rattrapage c’est maintenant avec VirginRadio.fr ! Une chanson en featuring avec le rappeur Roméo Elvis ( grand frère d'Angèle, un autre de nos coups de cœur de la rédac ) qui est tellement chouette qu'on ne pouvait pas ne pas la mettre à l'honneur de notre rendez-vous du lundi : les coups de cœur de la rédac de Virginradio.fr ! Le trio Therapie TAXI sortait en mars dernier un premier EP où l'on découvrait leur pop rock pétillant et drôle. Un univers qui s'est ensuite dévoilé dans de jolis clips mais c'est surtout avec Hit Sale que le groupe prend de l'envergure. Le clip cumule actuellement plus de 1,6 millions de vues sur YouTube. Un vidéo qui annonce un triptyque et dans lequel le groupe nous dévoile une maison close pas comme les autres.

Therapie TAXI c'est la réunion de Adélaide, Raphaël et Renaud, un trio qui a décidé d'assumer la langue française et c'est donc dans la langue de Molière qu'il s'exprime. Bonne pioche car ce qui rend délicieux Therapie TAXI ce n'est pas seulement ces accrocheuses mélodies, mais aussi et bien sûr leurs paroles malicieuses, comme sur le titre gentiment provocateur SALOP(E) ou Hit Sale. Therapie TAXI sera sur la scène de la Maroquinerie ( Paris) le 25 janvier prochain. La date est d'ors et déjà complète mais vous pourrez les retrouver en tournée un peu partout en France ainsi que sur la scène de La Cigale ( Paris) le 6 juin prochain. La bonne nouvelle c'est que d'ici là le groupe aura sorti son premier album studio, Hit Sale sera dans les bacs dès le 2 février prochain.