H&M lance Singular Society, le "Netflix' du style

En quelques années, Netflix (et toutes les plateformes) se sont faits une place de choix dans notre quotidien. Musique en streaming, films, séries... un simple petit abonnement mensuel (ou annuel) nous donne accès à un large choix de divertissements. Et si le concept s'appliquait aussi à notre penderie ? C'est l'idée qu'a eu H&M - firme suédoise que l'on ne présente plus. "En payant un forfait mensuel ou annuel, un client peut avoir accès à un nombre donné d'articles par mois qui lui sont proposés à prix coûtant", explique Fashion Network en présentant Singular Society. Le principe se cale donc directement sur celui des plateformes que nous connaissons déjà.

"Nous opérons de la même façon que Netflix et Spotify" - Singular Society

L'idée ? "Permettre à ses clients d'acheter de la qualité à bas coût". Pour répondre aux différentes demandes des clients, plusieurs systèmes ont été mis en place : ainsi, deux formules d'abonnement sont déjà proposées. Pour 95 couronnes (kronas), soit 9,5€ par mois, il est possible d'acheter jusqu'à cinq articles sur le site. Notez que pour 195 couronnes, soit 19,5€ par mois, le client peut recevoir 5 fois plus de vêtements (25 articles). "Le consommateur peut payer mensuellement ou annuellement et est engagé pendant un an. Il peut toutefois se désengager sans frais pendant les 30 premiers jours qui suivent son achat", précise businessinsider.

Pour l'heure, les clients les plus impatients sont invités à s'inscrire sur la liste d'attente du site.