Hervé sera à l'Olympia le 16 novembre prochain !

Vous le connaissez peut-être pour ses titres Coeur poids plume, Va piano ou Si bien mal. À tout juste 28 ans, Hervé semble déjà bien intégré au monde très fermé de la musique. Son plus gros coup ? Avoir écrit plusieurs chansons pour l'ultime album de Johnny Hallyday, sorti quelques mois après la mort du rockeur. Mais désormais, c'est lui qui a envie d'être dans la lumière. Pour cela, le jeune chanteur signé dans le label Initial (Angèle, Clara Luciani ou Eddy de Pretto) a révélé il y a plusieurs mois son premier album intitulé Hyper. Un opus de onze titres dans lequel on retrouve des textes à fleur de peau et les sons électro qui ont fait ses premiers succès. D'ailleurs, en parlant de succès, il y a un autre domaine où le jeune homme excelle : la scène.

Suite à l'annulation de son concert à la Maroquinerie, Hervé vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux qu'il regroupait ce spectacle avec celui de la Cigale pour organiser une très bel événement à l'Olympia. Un mal pour un bien que ce dernier semble prendre avec enthousiasme : "Hello l’équipe !

SURPRISE ! NOUVELLE DATE à l’OLYMPIA le 16/11/2020 !

Vous devez vous en douter, mais le concert à la Maroquinerie ne pourra pas se faire et j'ai bien peur que ce soit la même chose pour la Cigale...

Alors on a décidé de regrouper les deux pour faire une seule et même grande fête dans cet endroit mythique ????❤️

C’est fou... J’ai trop hâte !

" A savoir que tous les billets des deux premiers concerts sont valables à l'Olympia. Ceux qui ne souhaitent pas s'y rendre pourront se faire rembourser intégralement.