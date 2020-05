Hervé : Maelström, le clip déconfiné à ne pas manquer ! (VIDEO)

Depuis le 11 mai dernier, la France se remet en marche. Après deux mois de confinement, les sorties sont désormais autorisées et jamais, on a autant apprécié l'air frais. Et justement, il y en a un qui a su mettre à profit son déconfinement : après avoir tourné le clip de Si Bien du Mal dans sa cuisine en pleine péridoe de distanciation sociale, Hervé a mis le nez dehors pour défendre Maelström, son dernier single. Voyez plutôt :

Le bonheur de courir librement, retrouver la plage... Hervé a condensé tout ce qui nous a manqué pendant le confinement en une seule vidéo - et c'est la bouffée d'air frais dont on avait besoin. Le petit bonus ? C'est un clip homemade : "J'ai scotché le téléphone sur la voiture du Daron", explique t-il sur Instagram. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'interprète de Coeur Poids Plume dévoilera son album le 19 juin prochain. Patience !