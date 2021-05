Hervé investit le Stade de France avec Live Me If You Can (VIDEO)

Hervé est probablement l'un des artistes les plus prometteurs de l'hexagone : avec son premier album HYPER (porté par des singles efficaces tels que Si Bien du Mal ou encore Coeur Poids Plume), le jeune artiste s'est fait une place de choix dans le paysage musical : en février dernier, il remportait d'ailleurs une Victoire de la Musique. Privé de scène en raison de la pandémie qui sévit actuellement, Hervé n'a pas pu célébrer la sortie de ce premier opus comme il se doit. Mais ça, c'était sans compter sur Live Me if You Can. Le principe de l'émission ? Imaginer (et préparer) la session live rêvée d'un artiste... voilà comment Hervé s'est retrouvé au milieu du Stade de France pour jouer ses morceaux les plus cultes.

En attendant de retrouver Hervé à l'Olympia le 25 octobre prochain (si la situation sanitaire le permet), voici un petit aperçu (dans un cadre magique) !