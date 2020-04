Hervé : Écoutez Trésor, son tout nouveau titre (VIDEO)

Nous entamons actuellement notre quatrième semaine de confinement. Une période difficile pour tout le monde et qui n'a pas épargné le monde de la musique. Albums décalés, concerts annulés, projets reportés... Tout semble désormais au ralenti. Seulement voilà, certains chanteurs, à l'image de Hervé, essaye de s'occuper et d'offrir une alternative à leurs fans durant ces moments difficiles. Ce dernier vient donc de dévoiler Trésor, son tout nouveau titre. "En cette période de confinement, la seule chose que je peux faire pour aider un peu, c’est partager ma musique." précise t-il dans le communiqué de presse qui accompagne son nouveau morceau.

Dans cette vidéo, on le voit aux côtés de deux musiciens pour un live qui devrait donc s'apparenter au clip de la chanson Trésor. "La veille du jour où le coronavirus a mis la France en pause, je répétais pour la première fois avec mes nouveaux musiciens, Vincent Corbel et Stéphane Athus. L’envie de m’entourer et de partager la scène à plusieurs après deux ans de tournée en solo. Alors comme pour conjurer le sort, je me suis dit que la meilleure façon de présenter mon nouveau titre Trésor serait de réaliser une session live en leur compagnie." explique Hervé qui est actuellement confiné en Bretagne, sa terre natale.