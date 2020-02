Hervé dévoile le clip du Premier Jour du Reste de ma Nuit (VIDEO)

Gardez un oeil sur cet artiste qui, en 2020, devrait conquérir les charts français : Hervé a fait impression avec Coeur Poids Plume (single issu de son dernier EP) et s'est imposé dans la nouvelle scène française. Après avoir les concerts d'Eddy de Pretto, l'artiste vole maintenant de ses propres ailes (notez qu'il est actuellement en tournée). Evidemment, chez Virgin Radio, on attendait son premier album avec impatience : bonne nouvelle, ce premier opus arrive bientôt ! Pour le porter, Hervé a choisi Le premier Jour du Reste de ma Nuit en guise de single et la bonne nouvelle, c'est que le clip est à découvrir sans plus attendre :

Adepte des oxymores, Hervé prouve avec ce titre qu'il sait parfaitement joué avec les mots : fait pour l'écriture, l'artiste est fait pour durer ! C'est en tout cas l'avis des premiers fans à avoir vu cette vidéo réussie. Et pour la petite anecdote, Hervé s'est inspiré de son passé pour tourner ce clip : une façon de mesurer le chemin parcouru.