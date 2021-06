Hervé : Découvrez son clip délirant du titre Monde Meilleur (VIDEO)

Extrait de Hyper - Prolongations, la réédition de son album dévoilé en 2020, le titre Monde Meilleur aura désormais droit à son clip. Et quel clip ! Comme à son habitude, on y retrouve un Hervé plus en forme que jamais et créatif à souhait. Porté par les paroles entraînantes et optimistes de cette chanson, le clip nous transporte dans un univers parallèle où le chanteur français parvient à s'évader tout en restant dans ce qui semble être son appartement. Un projet où le décor prend toute son importance et dans lequel l'interprète de Si bien du mal s'impose grâce à son aura et son énergie. Une sorte de "bout du tunnel" après cette période plus incertaine que jamais. Hervé a d'ailleurs écrit quelques mots sur ce nouveau projet :

"Comme le clip, il décrit mes solitudes et le pouvoir que peut avoir l’imaginaire, ces réalités qu’on transforme parfois pour trouver une place dans ce monde. Cet imaginaire, j’en suis persuadé, plane en chacun de nous depuis l’enfance et ne nous quittera jamais. Avec mon équipe, on réalise peu à peu la chance qu’on a de repartir sur les routes, partager, vibrer à nouveau. C’est là la vraie raison pour laquelle on s’est lancés un jour dans cette aventure. J’ai tellement hâte de retrouver cette pièce qui manquait au puzzle. Je vois tant d’espoir dans les vestiges de ce chaos. J’espère qu’on se réveillera tous un jour dans le monde qu’on a rêvé. Ce titre résonne en moi comme un cri du cœur."