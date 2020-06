Hervé : Découvrez Hyper, son premier album !

Vous le connaissez peut-être pour ses titres Coeur poids plume, Va piano ou Si bien mal. À tout juste 28 ans, Hervé semble déjà bien intégré au monde très fermé de la musique. Son plus gros coup ? Avoir écrit plusieurs chansons pour l'ultime album de Johnny Hallyday, sorti quelques mois après la mort du rockeur. Mais désormais, c'est lui qui a envie d'être dans la lumière. Pour cela, le jeune chanteur signé dans le label Initial (Angèle, Clara Luciani ou Eddy de Pretto) vient de révéler son premier album intitulé Hyper. Un opus de onze titres dans lequel on retrouve des textes à fleur de peau et les sons électro qui ont fait ses premiers succès.

Réalisé dans un petit studio parisien de manière très indépendante, Hyper nous dévoile une facette de l'artiste beaucoup plus lumineuse et positive. Clin d'oeil ultime, Hervé ajoute un titre intitulé La peur des mots, en hommage à Alain Bashung, l'idole de l'artiste. Après avoir littéralement enflammé la scène du Virgin Radio Live à Marseille en décembre dernier, le chanteur propulsé par Virgin Radio devrait être de retour sur scène en septembre prochain à la Maroquinerie de Paris. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.