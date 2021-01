Hervé annonce une réédition de son premier album HYPER

Vous avez adoré le premier album d'Hervé ? Bonne nouvelle, la réédition est en chemin ! Le 12 février prochain, Hervé (nommé aux prestigieuses Victoires de la Musique), publiera donc Hyper - Prolongations. Au programme, les titres qui ont fait le succès de l'opus (comme Si Bien du Mal, par exemple) mais aussi quelques surprises.

Les fans retrouveront ainsi cinq nouveaux titres, qui s’inscrivent dans la droite ligne singulière des précédents. Toujours en mouvement, Hervé laisse une nouvelle fois parler son hyperactivité et sa créativité - pour le meilleur. Celui qui nous a offert l'un des clips les plus réussis de 2020 (pour rappel, il se faisait des crêpes tout en dansant sur Si Bien Du Mal) se prépare à remonter sur scène - dès que la situation sanitaire le permettra. Pour patienter jusque là, Monde Meilleur, Permis de construire, Si elle me revient pas, Rodéo et L'an Zéro seront les cinq morceaux (inédits) à écouter en boucle. Ironie du sort, la réédition sera disponible le jour où se déroulera la très attendue cérémonie des Victoires de la Musique... serait-ce le signe qu'Hervé repartira avec un trophée ? En tout cas, on aimerait le croire !