Hervé annonce un concert virtuel depuis l'Olympia ce soir, dès 20h30

Depuis le début de la pandémie, la culture et l'industrie musicale saignent : concerts annulés ou reportés, rayons dit "non-essentiels" fermés... il devient de plus en plus difficile pour le milieu culturel de résister. Heureusement, de beaux projets fleurissent sur la toile, laissant un peu d'espoir aux fans mais aussi aux artistes. Et justement, en parlant de jolis projets, il y en a un qui devrait en ravir plus d'un : Hervé prépare un concert depuis l'Olympia - à suivre en live depuis sa chaîne Youtube.

Hervé en live

Hervé en live ce soir !

"J-1 l’équipe rendez vous demain à 20h30 en direct depuis ma chaîne YouTube ! on lâche rien ❤️ Merci @spotifyfrance d’avoir rendu ça possible ????", écrivait ainsi l'interpète de Coeur Poids Plume le 15 novembre dernier. Hervé donnera donc un concert depuis la salle mythique du boulevard des Capucines et nous promet des moments plus qu'intenses ! Rendez-vous ce soir, dès 20h30 !