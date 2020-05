Hervé annonce la sortie de Hyper, son premier album !

Enfin ! Après avoir sorti un EP réussi (et applaudi) porté par des morceaux tels que Coeur Poids Plume, Hervé prépare activement la publication de son premier album : tenez-vous bien, HYPER sera disponible dès le 19 juin prochain - oui, il faudra patienter un mois avant de le découvrir.

Pour patienter, on vous conseille vivement d'aller voir la vidéo postée par l'artiste pour défendre Si bien du Mal (on se souvient que pendant le confinement, la vidéo est devenue virale). Et ce n'est pas tout ! Hervé a également dévoilé Trésor, à découvrir d'urgence. Ces singles sont annonciateurs d'un album énergique et sincère et nous, on a hâte.