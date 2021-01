Hervé annonce de nouvelles dates de tournée pour 2021

L'été dernier, Hervé nous offrait son excellent premier album intitulé Hyper. Porté par des singles efficaces tels que Si Bien du Mal par exemple, l'opus s'est placé parmi les nouveautés les plus intéressantes de cette année 2020 - faisant d'Hervé la potentielle Révélation Masculine Francophone de la Grande Cérémonie des Etoiles de Virgin Radio. Privé de scène ces derniers mois en raison de la pandémie qui sévit actuellement, Hervé n'a pas dit son dernier mot - bien au contraire. Sur Instagram, celui qui signe Coeur Poids Plume vient tout juste d'annoncer de nouvelles dates pour 2021.

"Les premières dates pour 2021 viennent de tomber !", s'est exclamé l'artiste. "JPP de ma chambre hâte de vous retrouver ????❤️ On se voit où ??"

Ainsi, vous aurez possibilité d'applaudir Hervé aux quatre coins de la France : il sera à Saint-Avertin dès le mois de Février. Notez qu'il passera notamment par Massy (91) et par Strasbourg au mois de mars ! Et ce n'est pas tout : l'Olympia prévu en mars affiche d'ores et déjà complet mais Hervé investira la scène mythique en octobre prochain.

Plus d'informations sont à retrouver juste ICI !