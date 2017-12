Her : We Choose, le premier single de l'album dévoilé

Her écrit désormais un nouveau chapitre de son histoire, après la disparition de Simon Carpentier en août dernier, son acolyte de dix ans, Victor Solf, a décidé de continuer l'aventure et de porter haut les couleurs de leur duo. Après deux très belles tapes, Her sera donc de retour avec un tout premier album dans le courant de l'année 2018. Le premier single extrait de cet opus très attendu a été dévoilé et il s'agit de We Choose, un titre bien connu des fans puisque le groupe a coutume de le jouer en concert. Une chanson entre pop et soul ,comme toutes celles qui ont fait la renommée de Her. Un titre écrit en 2015 alors que Simon et Victor faisaient leurs adieux à leur précédente formation et commençaient l'aventure Her.

Dans un entretien exclusif accordé à Billboard Victor Solf s'est confié sur le processus de création de ce premier album. "La douleur affecte tout le monde et tout ce qu'on fait chez Her. Le processus d'enregistrement et de production m'aide beaucoup... c'est une sorte de remède. (...) Simon m'a donné cette mission de finir l'album et de le promouvoir en live de mon côté. C'est mon devoir maintenant que de faire vivre notre musique pour Simon, pour notre collaboration de 10 ans, pour nos fans et pour moi." L'artiste a précisé que la présence de son ami se faisait ressentir plus que jamais dans les studios d'enregistrement. Her jouera à guichets fermés le 5 décembre prochain au Bataclan, le groupe sera donc de retour pour une date événement à l'Olympia le 25 avril.