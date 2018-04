Her : Wanna Be You en single promotion !

Le premier album de Her est sorti il y a 3 semaines, et on l’adore ! Un album éponyme, avec une prod’ de folie, les voix de dingues et des collaborations comme celle avec Roméo Elvis ! Le clip de On & On dont on vous parlait est top, une belle critique sur notre obsession sur les réseaux sociaux et pour notre smartphone. Un album également plein d’émotion, après la mort d’un membre du groupe, Simon Carpentier. Victor Solf avait d’ailleurs rendu hommage à son ami lors d’une session live sur Five Minutes !

Pour la promotion du nouvel album, Her a choisi le titre Wanna Be You. Un titre qui rentre dans la tête très rapidement, un morceau qui parle d’amour, de l’envie qu’une relation fonctionne, la vie. Mais ce n’est pas tout, Her a également annoncé plein de dates de tournée, mais surtout un Zénith de Paris le 2 février ! Le groupe sera aussi à l’Olympia le 25 avril, on vous en reparle ! Foncez sur le site officiel et retrouvez les dates de leur concert et achetez vite vos billets !