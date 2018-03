Her : Victor rend hommage à Simon Carpentier en musique et c'est magnifique 

Il y a moins d'un an (le 15 août dernier, plus précisémment), nous apprenions le décès de Simon Carpentier, co-fondateur de Her. L'artiste est décédé des suites d'un cancer alors qu'il n'avait que 27 ans. Près de neuf mois après sa disparition, Victor Solf a interprété Five Minutes, en hommage à son ami.

Le premier album de Her s'apprête à sortir et c'est d'ailleurs à cette occasion que Victor Rolf a enregistré cette version de Five Minutes : « Simon avait pour habitude de chanter une chanson. Je vais la chanter maintenant pour lui. », a t-il déclaré. L'opus sera disponible le 30 mars prochain et sachez qu'une mini-série documentaire (intitulée « Are you still here? ») a été amorçée par Barclay et Studio+ afin de retracer l'histoire du groupe. Elle sera à retrouver dès le mois de mai sur l'application.