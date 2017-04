Her, tout en volupté à la Gaîté Lyrique (live report)

En 2017, il faudra définitivement suivre Her. Le duo pop soul poursuit pas à pas son ascension, et on parie que cette année ils deviendront (si ce n’est pas déjà le cas), le groupe que tout le monde s’arrache. Victor et Simon sont originaires de Rennes, et proposent un univers singulier très sensuel, érigeant la gente féminine au sommet. Leur première mixtape Her Tape #1 est sorti il y a plus d’un an et avait déjà permis à Her de se faire un public, Five Minutes était d’ailleurs un de nos récents coups de coeur Virgin Friday, et le second EP dévoilé la semaine dernière a définitivement transformé l’essai avec un disque tout en harmonie frôlant la perfection. Ils étaient en concert hier soir à la Gaîté Lyrique pour leur plus grosse date à ce jour dans la capitale, l’événement affichait sold out et nombreux étaient les fans quémandant encore des places à quelques heures du show. Ont-ils réussi leur pari et convaincu l’exigeant public parisien ? Retour sur leur live tout en volupté.

Hier soir à la Gaîté Lyrique, Victor et Simon étaient accompagnés de trois musiciens sur scène. Une chose nous frappe dès les premières notes de leur set, c’est cette forte présence scénique qu’ils ont naturellement. Habillés sobrement de costumes, les deux musiciens dégagent ce quelque chose de très classe et impose un certain respect. À quelques moments, on a même entendu quelques « chut » dans le public voulant savourer pleinement cet instant de délectation. Car oui, un concert de Her ça transporte. On ne danse pas comme des fous, mais on se balance de droite à gauche sensuellement (enfin, on essaie du moins)

Her réussit à instaurer une réelle proximité avec son public sans énormément interagir avec lui, et c’est épatant. Les premiers titres Union, Quite Like ou Five Minutes bien sûr sont accueillis avec enthousiasme, tout comme les nouveaux morceaux, notamment la prestation de Queens durant laquelle ZeFire (en featuring sur le titre) vient faire une petite apparition sur scène. Après plusieurs rappels, le public laisse enfin partir le duo et ressort sourire aux lèvres de la salle. « Ils sont vachement bons sur scène quand même » Retrouvez Her en concert le 20 avril au Printemps de Bourges, le 21 mai à Reims ou encore le 2 juillet au festival Garorock 2017 !