Her sort sa "Her Live Tape #2"

Attention instant de douceur en perspective, Her a sorti son nouvel EP Her Live Tape #2 ! Le duo originaire de Rennes séduit partout où il passe, le week end dernier encore, Her a délivré un concert aux charmes soul et rock à Garorock 2017 qui a envoûté les festivaliers. Les garçons n’ont pas besoin d’en faire des tonnes et dégagent un charme fou par leur seule présence scénique. Actuellement à l’affiche des plus grands festivals dans toute l’Europe, ils achèveront leur tournée estivale le 26 août à Rock en Seine 2017. Entre deux concerts, ils ont pris le temps de sortir vendredi 30 juin dernier ce nouvel EP live enregistré lors du passage de Her tout en volupté à la Gaité Lyrique à Paris le 11 avril. En voici un petit avant-goût :

L’opus débute avec Blossoms, dont Her a récemment sorti le clip, et des « chut » exprimés par des spectateurs particulièrement attentifs de la salle. À travers les sept titres qui composent le disque (avec une superbe reprise de Let’s Stay Together en prime), on revit ce superbe concert comme si on y était, Her est définitivement l’un des meilleurs groupes live du moment. On a qu’une hâte, les retrouver prochainement sur scène. Le premier album de Her devrait, espérons-le, arriver prochainement. Stay tuned !