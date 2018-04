Her : On & On ft. Roméo Elvis, le clip qui descend les réseaux sociaux dévoilé

Victor Solf du groupe Her rendait hommage la semaine dernière à Simon Carpentier, membre du groupe et décédé il y a 9 mois ! Le 30 mars, quelques jours après, le premier album du groupe Her sortait avec pleins de bons titres ! Parmi tous les titres, On & On en featuring Roméo Elvis nous a fait kiffer de ouf. Le clip est sorti en même temps que l’album et on en est fan. Le clip dénonce notre obsession pour les smartphones mêlant stories instagram, vidéos making of et photos de la tournée. On & On, c’est un titre groovy où Roméo Elvis est encore une fois au top.

Ecoutez tout l’album de Her vous ne serez pas déçu ! Ils sont en tournée dans toute la France et le monde entier, foncez sur leur site officiel et découvrez toutes les dates !