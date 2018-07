Her : Découvrez le nouveau clip !

Le premier album de Her est sorti en mars 2018 et on est tous d’accord, c’est très lourd. Vous avez écouté Her sur Virgin Radio à leur début avec le hit Five Minutes. La vie du groupe a pris un tournant très triste avec la disparition de Simon Carpentier, qui avait créé le groupe avec Victor. L’album de Her est un véritable hommage à Simon et sur scène, Victor lui rend tout le temps hommage comme à Solidays il a 15 jours. Her sera en tournée l’année prochaine, au Zénith de Paris le 2 février et plein d’autres dates. Et petit cadeau d’été, Her a dévoilé un nouveau titre et une Live Tape, la 3.

Double bonne nouvelle donc, la sortie d’un titre inédit Are You Sill Here avec son clip et une Live Tape #3. Cette Live Tape #3 est composée de 5 titres live enregistrés pendant le concert de Her à l’Olympia en avril. Are You Still Here est puissant, comme le clip où on voit Victor chanter. Foncez écouter cette Live Tape ! Enorme pensée à Simon qui fait toujours partie de Her.