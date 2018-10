Her : clap de fin pour le groupe français... 

L'un des groupes français les plus prometteurs tire sa révérence. Eh oui, toutes bonnes choses ont une fin -comme on dit et cette fois-ci c'est celle de Her... L'annonce a été faite par Victor Solf lors d'un concert à Rennes et même si on espérait qu'il continue sa route avec le groupe, on ne pouvait s'empêcher d'avoir des doutes.

Porté par Victor et son ami Simon, le destin du groupe a pris un tour tragique, en aôut 2017 lors du décès de ce dernier. La longévité de Her était donc en sursis depuis malgré nos espoirs de le voir perpétuer. La confirmation a été faite par Victor lors de son passage au Liberté de Rennes.

"J'avais fait une promesse à Simon : finir l'album et la tournée. Je la tiendrai jusqu'au Zénith de paris le 2 février prochain. Je fermerai ensuite ce chapitre de ma vie pour démarrer un nouveau projet, un projet solo. C'est essentiel pour avancer dans ma vie et retrouver toute ma liberté, tant artistique que personnelle. Merci infiniment à notre public qui n'a jamais cessé de me soutenir et de m'encourager depuis la disparition de Simon. Tout a commencé pour moi à Rennes et vendredi 5 octobre c'était notre dernière fois, j'ai été totalement transporté, je ne l'oublierai jamais. Ce n'est qu'un au revoir."

explique-t-il à ses fans sur un post Instagram.

Une annonce plus qu'officielle qui met un terme aux projets du groupe. Leur univers pop teinté de soul a conquit un large public et leur a permit de se produire dans le monde entier. Leur titre Five Minutes s'était d'ailleurs fait remarqué par Apple qui en a fait sa bande son pour une de ses publicités. L'aventure Her prendra donc fin le 2 février prochain sur la scène du Zenith de Paris mais on peut d'ores et déjà s'attendre à revoir Victor sur un projet solo. Affaire à suivre donc...