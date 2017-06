Her : Blossoms Roses, le nouveau clip dévoilé

Parmi les artistes qu’on a découvert en 2017, Her figure dans en tête de notre liste coup de coeur. Le duo originaire de Rennes ont sorti leur premier EP Her Tape #1 et avait réussi à se faire un petit public déjà, notamment grâce à l’envoûtant et entêtant Five Minutes. Victor et Simon proposent un univers singulier pop soul où la figure féminine est érigée au sommet. Tout est élégant chez eux, leurs musiques, leurs paroles, leurs jeux de scène… On se souvient encore de du live tour en volupté de Her à Paris en avril dernier à la Gaîté Lyrique. Sorti il y a quelques mois, le second EP Her Tape #2 continue d’être exploité. Après Queens et Swim, c’est Blossom Roses qui défendra à son tour l’opus et on vous propose d’en découvrir son clip tout juste dévoilé !

« Blossoms Roses est la première vidéo dans laquelle nous apparaissons de manière aussi frontale : c’est la première fois qu’on incarne volontairement et complètement l’une de nos chansons. C’était important pour nous car les paroles sont les plus intimes et les plus poétiques que nous ayons écrites à ce jour. On traverse en ce moment des épreuves personnelles et ce morceau rappelle l’importance du sentiment amoureux pour surpasser ces moments difficiles », écrivent les garçons sur leur page Facebook pour présenter ce morceau. Retrouvez Her en concert le 2 juillet à l’affiche du festival Garorock 2017 et le 26 août au Domaine de Saint-Cloud pour Rock en Seine 2017 !