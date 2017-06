Hellfest 2017 : Pourquoi les metalleux sont le meilleur public au monde

C’est un des plus grands festivals en France qui s’apprête à ouvrir ses portes, l’édition 2017 du Hellfest débute aujourd’hui vendredi 16 juin et s’achèvera le dimanche 18 juin. Plus de 150 000 festivaliers sont attendus sur le site, et le budget de production de l’événement est estimé à 17 millions d’euros, monstrueux donc ! Il faut dire que le festival ne mise pas uniquement sur sa programmation XXL (Aerosmith, Linkin Park, Deep Purple ou encore Rob Zombie pour ne citer qu’eux…), il propose une réelle expérience immersive où les décors sont ultra travaillés et l’organisation millimétrée. Et si vous n’êtes pas fans de metal, vous pourrez toujours aller y faire un tour ne serait-ce que pour l’ambiance inimitable et la communauté des metalleux qui est tout simplement la meilleure au monde. On ne pèse pas nos mots, et on vous explique pourquoi !

Contrairement aux clichés véhiculés, les metalleux sont en réalité doux comme des agneaux et plus fort encore, ce sont les fans les plus heureux du monde. C’est une des communautés qui a le plus fort sentiment d’appartenance à un groupe, les fans et musiciens expérimentent ainsi des émotions avec des personnes partageant les mêmes idées qu’eux et extériorisent leur sentiments négatifs dans la musique. Forcément quand on est heureux, on est plus jovial, plus bienveillant, plus attirant. CQFD

Les fans de metal sont aussi en général des fêtards invétérés. Ceux que vous pouvez suivre les yeux fermés jusqu’au bout de la nuit, et passer une soirée mémorable. Les metalleux savent faire la fête, sont endurants, ne se prennent pas la tête, s’en foutent du paraître et vous feront sûrement bien rire comme on a pu le voir dans le documentaire Open The Doors Hellfest sorti en début d’année. Bonus : sortir avec un metalleux réduirait vos chances de vous faire cocu, selon une récente étude, ceux qui écoutent du metal seraient les plus fidèles en amour ! Rendez-vous au Hellfest ?