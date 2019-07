Hellen Mirren de retour sur le trône d'une reine dans une nouvelle série HBO !

Ce n'est un secret pour personne, les familles royales fascinent le grand public ! Un fait que les studios de cinéma et les scénaristes de séries à succès ont bien compris. La preuve, après le succès de The Crown sur Netflix ou le biopic sur la reine Elizabeth II, c'est désormais au tour d'une autre reine de faire parler d'elle. En effet, ce sera donc Catherine II, l’impératrice russe et autocrate de toutes les Russies durant la seconde moitié du XVIIIème siècle, qui sera à l'honneur de Catherine The Great, une série réalisée par Philip Martin et écrite par Nigel Williams.

Visiblement dans la tendance, c'est désormais la noblesse russe qui semble avoir le vent en poupe (cf. l'incroyable série appelée Les derniers Tsars sur Netflix). La chaîne américaine HBO a donc décidé de suivre le pas et de mettre en avant l'incroyable actrice oscarisée Helen Mirren dans la peau d'une reine de légende. La série se centrera sur les dernières années du règne de cette dernière. Divisée en quatre épisodes, ce petit programme s'annonce déjà comme l'un des prochains succès de HBO.