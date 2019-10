Hélène Ségara en duo avec Angèle ? La chanteuse se confie...

Lorsqu'elle entend dire que la chanteuse Angèle est fan d'elle, Hélène Ségara croit tout d'abord à une mauvaise blague. Elle dira d'ailleurs qu'elle est souvent considéré comme "le plaisir coupable" de certains amateurs de ses chansons. Pourtant, il s'avère que la jeune chanteuse à succès est bel et bien une fan de la première heure de l'interprète de Y'a trop gens qui t'aiment. C'est donc tout naturellement que les deux artistes se sont rencontrés à plusieurs reprises. Des jolis moments dans lesquels on retrouve une Angèle très émue et intimidée face à son icône d'enfance.

"Angèle, c'est un coup de cœur énorme. Peut-être a-t-elle conservé son esprit romantique un peu grâce à mes chansons...

" affirme Hélène Ségara dans une récente interview. Et alors qu'elle s'apprête à sortir un nouvel album au début de l'année prochaine, cette dernière se dit très ouverte à l'idée d'un duo avec Angèle. "J'adore sa voix mais, pour l’instant, nous sommes toutes les deux très occupées" précise t-elle. Une réponse en demi-teinte qui laisse encore la possibilité à tous leurs fans d'espérer une possible collaboration entre ces deux grandes chanteuses. L'espoir fait vivre...