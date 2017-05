Hein Cooper : Gagnez vos places pour son showcase Virgin Radio le 19 mai à Nantes

On vous a fait découvrir il y a déjà quelques mois déjà Hein Cooper, un bel australien signé sur le label de Montréal, Indica, et qui a sorti l'an passé un premier album studio, The Art of Escape. L'artiste arrive à nous surprendre en alternant des chansons de pure indie folk, comme l'irrésistible Rusty, mais aussi des compos plus originales où il flirte allègrement avec l'electro pop. La bonne nouvelle c'est que si vous êtes à Nantes et que vous avez envie de découvrir l'univers de Hein Cooper, ce dernier sera sur la scène du Nid à Nantes. La salle polyvalente situé en haut de la Tour de Bretagne accueillera le showcase privé Virgin Radio de Hein Cooper le 19 mai prochain, et les places sont à gagner sur Virgin Radio bien sûr !

Pour gagner vos places et assister au showcase privé de Hein Cooper au Nid de Nantes, suivez le guide ! Ecoutez la playlist de Gaël, entre 16h et 20h, du lundi au vendredi sur le 94.7 ( fréquence de Virgin Radio sur Nantes et sa région). L'animateur offrira à l'antenne toutes les places pour assister à cet événement ! Bonne chance à tous !