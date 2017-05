Hein Cooper : Gagnez vos places pour son showcase le 17 mai à Strasbourg

Virgin Radio adore faire de nouvelles découvertes musicales et adore encore plus vous les faire découvrir lors de showcases privés organisés à travers toute la France (pas de jaloux ainsi !) Notre dernier coup de coeur musique nous vient d’Australie et se prénomme Hein Cooper, présentations ! Après un premier EP éponyme couronné de succès, le jeune artiste a sorti son premier album The Art Of Escape le 15 avril 2016, un opus qui a notamment su nous séduire grâce notamment au titre Rusty aux élégants accents pop folk. Les morceaux de l’Australien nous transportent et ont ce petit quelque chose de dreamy complètement irrésistible ! Le 17 mai prochain, Hein Cooper se produira au Barco Latino à Strasbourg, bien sûr Virgin Radio vous fait gagner vos places pour y assister !

Pour tenter de remporter vos invitations pour le showcase privé de Hein Cooper au Barco Latino à Strasbourg, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter la playlist de Laurent sur Virgin Radio Strasbourg (fréquence 89.5) puis de suivre les instructions de l’antenne pour peut-être aller applaudir Hein Cooper en live. Bonne chance à tous !