HBO prépare une série inspirée de Grease

Ils seront bientôt nombreux à se partager le business des vidéos à la demande ! Après Netflix, Amazon et Disney, la chaîne américaine HBO sortira bientôt sa propre plateforme. Un bon moyen de concurrencer les gros poissons présents sur le marché et de proposer l'une de ses nombreuses séries cultes. Seulement voilà, il semblerait que les initiateurs du projet souhaitent également proposer une nouveauté à ses abonnés. En effet, HBO a annoncé lors du Marché international des contenus audiovisuels, à Cannes, qu'une nouvelle série originale inspirée de la comédie musicale Grease devrait voir le jour dans les prochains mois.

La série reprendra "certaines chansons et certains personnages" du film de 1978, a précisé Robert Greenblatt, le président de WarnerMedia Entertainment. Ce "big fun rock and roll musical" devrait évoluer dans l'univers du lycée où étudiaient John Travolta et Olivia Newton John, d'où son nom : Grease: Rydell High. Annoncée pour le printemps 2020, la plateforme de WarnerMédia HBO Max proposera les grands titres du catalogue de Warner Bros, des longs-métrages aux séries les plus célèbres.